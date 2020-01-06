野火肆虐 澳洲宣布投入20億澳元災後重建 13:132020/01/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲總理莫瑞森（Scott Morrison）6日（周一）表示，澳洲政府未來2年將額外投入20億澳元（約13.9億美元）作為野火肆虐後的重建支出。 莫里森在記者會上指出，政府將「不計代價地」提供火災後復原的費用。 根據澳洲政府規劃，大約5億澳元的經費運用於2020年6月止的財年，另10億澳元用於2020／21財年，2021／22財年則再投入5億澳元。莫里森強調，倘若還有需要，政府將再投入資金。 (工商 ) #澳元 #政府 #澳洲 #2020 #里森 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資歸隊 台股匯強漲 新台幣再升破30 10:102020/01/02 財經 全台路口拜票 卓榮泰：啟動全國總動員 10:122020/01/02 政治 阿里達摩院發2020科技10大趨勢 馮諾伊曼架構典範轉移 11:502020/01/02 科技 馬英九：水鬼除障 他和江啟臣政壇合作很好 12:322020/01/02 政治 台中農產年節伴手禮上市 1／2~1／22宅配免運費 12:332020/01/02 生活 《熱門族群》2020乙烯價難升利於EVA、PVC，點兵受惠股 12:332020/01/02 財經 《傳產》顏炳立：今年房市不會怒放，商辦仍是亮點 12:502020/01/02 財經 綠張宏陸控退警抹黑 將告藍營林國春 13:042020/01/02 政治 《歌手2020》超猛陣容曝光 有蕭敬騰還有這位日本A咖 22:352020/01/02 娛樂 國際熱門新聞 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 - 國際 美軍遭伊拉克轟出去 川普嗆：將祭前所未見大制裁 - 國際 膽敢挑戰王后地位 網瘋傳泰王廢妃已死 - 國際 恐遭身邊人出賣！伊將軍死前最後36小時曝光 - 國際 伊朗發誓下重手報復 這裡最危險 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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