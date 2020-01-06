澳洲總理莫瑞森（Scott Morrison）6日（周一）表示，澳洲政府未來2年將額外投入20億澳元（約13.9億美元）作為野火肆虐後的重建支出。

莫里森在記者會上指出，政府將「不計代價地」提供火災後復原的費用。

根據澳洲政府規劃，大約5億澳元的經費運用於2020年6月止的財年，另10億澳元用於2020／21財年，2021／22財年則再投入5億澳元。莫里森強調，倘若還有需要，政府將再投入資金。

(工商 )