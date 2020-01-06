美國再出科技封鎖禁令。川普政府展開最新行動，宣佈限制人工智慧（AI）軟體對大陸等國家出口，包含無人機、自動駕駛等公司將遭受影響。據了解美國該項新規將於6日生效，是為防止敏感技術落入大陸等競爭國手中，規範從美國出口特定類型地理空間的圖像軟體公司，需申請許可證才能將其發送到海外，但加拿大除外。

據路透引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心的技術專家詹姆斯‧路易士（James Lewis）表示，美國政府希望避免美國企業幫助大陸改進對軍方有説明的人工智慧產品，業界則擔心可能進一步推出有關人工智慧硬體或軟體更大範圍的出口限制。

這項新規可能會對大多數美國人工智慧硬體、軟體出口產生廣泛影響，路易士說，限制條例涵蓋感測器、無人機和衛星等可自動識別軍事和民用目標的各類軟體、航拍地圖、3D地圖的企業，讓無人機、自動駕駛等公司可能受到影響。

而該措施的法源依據是美國商務部根據2018年一項法律授權最終敲定，該法授權商務部制定相關規則，以加強對出於經濟和安全原因向大陸等對手出口敏感技術的監管。

(旺報 )