空軍黑鷹直升機發生八死五傷的失事事故，協助解讀黑盒子的運安會前天表示，初判8成可排除動力機械、下沉氣流問題，至於是否是人為因素待查，引發國防部內部不滿，批運安會逾越職權，並建議對該會擅自發言採取法律行動。運安會主委楊宏智今表示，該會對黑鷹失事原因的說明完全基於事實資料及標準作業程序，對於傳出國防部有意見，隨他便。

但楊宏智也說，今早已和國防部通過電話，國防部澄清對運安會並無意見，但若國防部內部真有人對運安會不滿，甚至想提告，「說文言文是我尊重，講白話就是隨他便。」

黑鷹直升機上周四（2日）在新北巿烏來山區墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，隔天墜毀直升機的飛行資料紀錄器（俗稱黑盒子）被尋獲，並送至國家運輸安全調查委員會解讀，該會第二天完成判讀作業，表示失事直升機的動力系統沒問題，事故原因8成可排除動力機械、下沉氣流問題，而人為因素則待查。

運安會主委楊宏智則說，直升機是直接撞山，問題的關鍵都在撞山前的30秒，運安會已將這30秒的每一個細節完整呈現，國防部一看就會知道原因。

但運安會發表相關談話後，國防部當天即指是媒體的臆測之辭，之後更傳出國防部內部對運安會不滿，批該會逾越職權，並建議對其採取法律行動。

楊宏智今接受《中時電子報》訪問時表示，運安會前天下午2時將黑盒子的判讀資料交予國防部，該會相關談話完全依據標準作業程序，所有說法都是基於事實資料，絕非推斷、臆測，之所以對外說明，是因為此事件是社會關心的事，運安會的說明有助於讓民眾安心。

對於傳出國防部批運安會逾越職權，甚至擬提告，楊宏智直言：「很在意，每句話都很在意。」今天上午他已和國防部直接通電話，國防部表示，絕對沒有對運安會的發言有任何意見。

楊宏智說，國防部已在電話中做澄清，但若國防部內部真有人對運安會不滿，甚至想提告，「說文言文是我尊重，講白話就是隨他便。」

(中時電子報)