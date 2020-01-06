蔡英文總統。(截自蔡英文競選連任辦公室提供影片)

選戰進入最後倒數，蔡英文總統連任辦公室今天發佈《大聲說話》競選CF，以台灣人習以為常的平凡幸福，對照香港一國兩制的紛亂現況，凸顯民主自由的可貴。影片以感性口吻，敘說台灣的常民生活，並傳達專制獨裁並不遙遠的事實，呼籲台灣人團結起來大聲說話，用投票行動表達「選擇和民主站在一起」的決心。

蔡英文連任辦公室發言人簡舒培表示，《大聲說話》特別邀請知名導演羅景壬親自操刀執導，羅景壬作品富含台灣意識與社會關懷，個人風格強烈，曾數十度獲得國內外國際廣告獎的「年度最佳廣告」、「最佳導演」的殊榮，被譽為全國獲獎最多的廣告導演。

簡舒培轉達指出，羅景任導演拍攝發想源自於，香港的恐懼與憤怒，每一幕都能疊映在台灣極其相似的地景：天橋上、陸橋下、校園圍牆、手扶梯、地下道、捷運車廂裡等，映照出我們貌似平庸、實則珍貴的寧靜生活。

他認為這些習以為常的自由，其實並不簡單。獨裁離我們並不遙遠，「那些對暴行噤聲失語、不予置評的政治人物，才真正令我們不寒而慄。」「選舉，就是對未來生活景觀作出選擇。當選票匯聚，大聲說話，我們會讓全世界聽見：自由終將光復，這個時代屬於民主」。

發言人簡舒培說，這次1月11號要用手中的選票，向專制獨裁說不。今天所發佈的競選CF，就是再次請求台灣人民用選票拒絕一國兩制、拒絕九二共識，並用具體行動守護生活，就如同手中珍貴的選票，寧靜的選擇就能向世界發出最大的聲響。

今年選舉，正是輪到台灣人說話的關鍵時刻，不僅僅是投一張票、選擇喜歡的候選人這麼簡單，而是藉此機會匯集力量，集結手上的選票讓民主價值成為一種聲音，向全世界展現台灣人捍衛民主的堅定意志，「台灣選擇民主自由！」

簡舒培強調，台灣人雖然有不一樣的信仰價值或政治認同，但同樣熱愛這個民主自由、擁有平凡幸福的國家。香港殷鑑不遠，2020總統大選，台灣人要用選票「大聲說話」，1月11號站出來投票。

(中時 )