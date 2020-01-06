台大教授蘇宏達日前爆出因評論故宮休館遭「查水表」，有民眾6日向國民黨北市議員陳情，僅轉貼訊息、照片就收到刑事傳票，甚至異地偵辦。議員痛批警方為達到績效辦案相當荒謬，也質疑警政署這樣的計畫是擾民又擾警。

蘇宏達日前因批評故宮政策，被控違反《社會秩序維護法》遭警方約談，有民眾向議員游淑慧抱怨，只是轉貼立委質詢內容、照片就收到傳票，警方甚至要求跨區應訊、偵辦，讓人民活在恐懼當中，批評台灣民主已經死掉了。

游淑慧不滿指出，類似案件太多，不少民眾以為是詐騙，任由警方天南地北辦案，為什麼不是依照居住地、戶籍地查辦，還聽說有檢察官向民眾說不能對外講、開記者會。

議員張斯綱質疑，警政署推出查辦假消息計畫，還列出獎懲制度，根本是在逼大家找績效，隨意傳喚民眾即使沒有罪也納入績效，讓員警奔波、製造人民恐慌。

警方回應，獎懲由警政署規定，沒有達到績效有懲處，不過多年來都是如此，不是今年選舉才有。

議員羅智強炮轟，警政署日前發布新聞澄清沒有逼績效，如今證實警政署發假消息，有本事去查民眾水表，逼績效就別寫新聞稿否認，他也要告發警政署。

此外，游淑慧說，蘇宏達評論故宮封館遭查辦，但當時有多家媒體甚至立委吳思瑤都有評論，她和張斯綱、羅智強也自首有評論過，要求警方全面偵辦。

警方說明，大多都是接獲民眾檢舉或機關去函，受理後開始偵辦，最後會送到管轄法院審理，至於異地偵辦，民眾可向警方提出改在居住地，不必到處跑。

(中時 )