國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬今（6日）中午12時許，回到丈夫韓國瑜新北市中和區故鄉，替立委候選人邱烽堯站台。（葉書宏攝）

國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬今（6日）中午12時許，回到丈夫韓國瑜新北市中和區故鄉，替立委候選人邱烽堯站台，李佳芬首先感謝鄉親們的不離不棄，她強調，這幾個月一直被抹黑，「但為母則強，我們一定要勇敢，不是為了自己私利，是為了下一代，為了國家社會。」

李佳芬表示，台灣人幾十年來好好打拼，好不容易有如此生活，希望下一代有好的前途，希望下一代更幸福；婦女朋友遇到她常抱著她大哭、流眼淚，所有媽媽們、婦女們一定要勇敢，為母則強，當了媽媽什麼都不怕，為了下一代什麼都不怕。

李佳芬提到，韓國瑜曾說過「自己只有一個人，只剩下大家。」夫妻倆這幾個月，一直被鋪天蓋地抹黑，黑到不知道為何要黑，黑到最後都沒東西黑了。今年最怕選票浪費，一定要團結，不要1月11日之後才開始懊惱後悔。

李佳芬表示，只要抱持樂觀正向的態度，一定要走出陰霾，如同今天艷陽高照這才是台灣人應該要過的日子，台灣最美的風景就是台灣人。下一代一定要國際化、不能被愚民化，小孩從小就要中英文雙語教學，國家要快速國際化，不能再被圈在小島內。

(中時 )