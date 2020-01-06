國民黨召開「集中選票，力挺韓國瑜當選」記者會。（黃福其攝）

本周六總統選舉有3組候選人，對於可能出現分裂投票，國民黨總統候選人韓國瑜上午表示，台灣民主政治非常成熟，每個選民對重要大選都會有自己看法。他以國民黨總統候選人的身分，看到國家發展，他發自內心的憂慮，呼籲所有選民選票集中，總統票投給2號韓國瑜，區域立委投給國民黨提名的立委候選人，政黨票投給9號國民黨。

國民黨上午也召開「集中選票，力挺韓國瑜當選」記者會，由韓國瑜競選總部總幹事曾永權主持，執行副總幹事周錫瑋、曾銘宗、姚江臨等人共同參與，強調總統選舉是韓國瑜與蔡英文之爭，絕對不是「三腳督」。

曾永權強調，2020總統大選，絕不是一場三分天下的選舉，而是國民黨和民進黨就中華民國國家發展的總路線之爭。選戰已進入白熱化的最後關頭，請大家全力支持韓國瑜，如果把選票分散了，就是讓民進黨繼續執政，也請大家千萬別浪費選票，讓民進黨繼續貪汙腐敗、吃香喝辣、葬送台灣。

他說，為了保衛中華民國，守護台灣，唯有在1月11日踴躍投票，集中選票，團結一致支持韓國瑜，下架民進黨。讓藍天再現，撥亂反正，才能讓中華民國走回正軌，重拾榮耀。他呼籲全民共同支持韓國瑜所提出的願景，一起實現「台灣安全、人民有錢、兩岸和平、接軌國際、經濟繁榮」。

周錫瑋表示，這次選舉就是韓國瑜與蔡英文對決，投其他票都不會有效，更重要的是在最後階段一定會有棄保效應，社會多數要下架蔡英文、下架民進黨。請大家堅持我們對中華民國、民主的理念，支持韓國瑜。

曾銘宗則強調，週六選舉關係到中華民國未來發展，也關係到下一代未來發展，因此，他呼籲全國民眾，本週六務必集中選票，總統票投二號韓國瑜，政黨票投九號國民黨；姚江臨也表示，選舉絕對不是三腳督，是韓國瑜與蔡英文二個人的決戰，是百姓希望台灣未來過更好的抉擇。

(中時 )