日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）去年底成功從日本棄保潛逃，震驚國際，日本法務大臣森雅子今天批評，這是相當於非法出境的犯罪行為。至於是否引渡戈恩，森雅子未明確說明。

擁有黎巴嫩、法國等國籍的戈恩因多項財務不當罪名，2018年11月在日本被捕，之後交保候審，去年12月30日潛逃抵達黎巴嫩首都貝魯特。日前傳出戈恩有可能是2019年12月29日從日本關西機場搭乘私人飛機，先飛往土耳其伊斯坦堡，再換乘另一架私人飛機，於30日入境黎巴嫩。

日本產經新聞報導，森雅子今天在戈恩潛逃後首度舉行的臨時記者會上說，戈恩被認為是用了不正當手段非法出境，「這是相當於秘密出境、非法出境的犯罪行為」。

森雅子也提及有關保釋制度的修正，對在交保被告身上加裝GPS來監視行動時說，「這是議題之一」、「希望加速目前檢討中的討論」。

有關戈恩可能躲藏在大箱子中，利用不須安檢行李的私人飛機離開日本，森雅子說，將採取不會招致相同事態的措施；至於出境手續，她已指示出入國居留管理廳嚴加審查。

談到日本政府會不會要求黎巴嫩政府引渡戈恩，森雅子說，這是需要基於對方國內法制慎重檢討的事項。

在場媒體記者提出例如「戈恩是怎麼前往關西機場的」、「誰協助戈恩潛逃」、「有要求美國協助嗎」等提問，森雅子僅說，「因尚在偵查中，無法回答」。

日本放送協會（NHK）報導，森雅子說，對發生戈恩非法出境這樣的事態感到遺憾。

有關戈恩批評日本刑事司法制度，森雅子說，對日本司法制度的各種質疑，跟這次非法出境是不同的問題，「我認為不能作為正當化潛逃的理由」。

她說，雖然知道戈恩對日本刑事程序的各種批評，但各國刑事司法制度各有不同，在各自的國家作為制度整體發揮作用，單純拿來比較並不適當；會利用所有機會說明讓大家正確理解，不致產生誤解。

(中央社)