大陸知名短視頻抖音6日發布《2019抖音數據報告》，正式揭露抖音最新的成績單，截至2020年1月5日的日活躍用戶數已經突破4億。抖音CEO張楠也表示，要真正成為「視頻版的百科全書」。

此外，2020年也或是短視頻行業格局，也就是兩大行業龍頭—抖音與快手的勝負關鍵年。據投中網引述大陸文娛行業投資人士說，未來2家會有非常激烈的競爭局面，但預測勝負為時尚早，畢竟各有優劣勢。觀察快手用戶長期留存優於抖音，而抖音獲取用戶的能力則更強。

(旺報 )