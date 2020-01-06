抖音年度報告 日活躍用戶破4億 13:052020/01/06 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸知名短視頻抖音6日發布《2019抖音數據報告》，正式揭露抖音最新的成績單，截至2020年1月5日的日活躍用戶數已經突破4億。抖音CEO張楠也表示，要真正成為「視頻版的百科全書」。 此外，2020年也或是短視頻行業格局，也就是兩大行業龍頭—抖音與快手的勝負關鍵年。據投中網引述大陸文娛行業投資人士說，未來2家會有非常激烈的競爭局面，但預測勝負為時尚早，畢竟各有優劣勢。觀察快手用戶長期留存優於抖音，而抖音獲取用戶的能力則更強。 (旺報 ) #抖音 #用戶 #視頻 #行業 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎接2020年台灣彩券推出首波刮刮樂5款新品 11:332020/01/02 生活 《傳產》顏炳立：今年房市不會怒放，商辦仍是亮點 12:502020/01/02 財經 連續28年！華航奪2020年美國玫瑰花車國際首獎 13:532020/01/02 財經 迪士尼鐵粉請注意！innisfree 2020鼠年限量贈品、新年福袋必須手刀搶 14:522020/01/02 美妝 《科技》研調：淡季不淡＋供需改善，第一季NAND Flash價格續漲 14:492020/01/02 財經 2020年只有相親才能結束單身的五大星座 07:272020/01/05 運勢 全國電2020年四大營運目標 營能持續成長 16:032020/01/02 財經 顏炳立：2020房市是「春花夢露」 只有露水 不是雨水！ 16:272020/01/02 財經 2020年一開張就從「生肖運勢」贏過別人一整年！ 16:292020/01/02 娛樂 《營建股》新潤新董座郭長庚：去年營收拚高，今年跨足兩大領域 17:052020/01/02 財經 財經熱門新聞 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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