國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬今（6日）中午12時許，回到丈夫韓國瑜新北市中和區故鄉，替立委候選人邱烽堯站台。（葉書宏攝）

國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬今（6日）中午12時許，回到丈夫韓國瑜新北市中和區故鄉，替立委候選人邱烽堯站台。（葉書宏攝）

國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬今（6日）中午12時許，回到丈夫韓國瑜新北市中和區故鄉，替立委候選人邱烽堯站台，李佳芬分享出訪東南亞、日本、美國的心得，她強調，中華民國、中華文化何等重要，中華民國存在就跟呼吸新鮮空氣一樣自然。

李佳芬表示，韓國瑜昨回到中和，她於今（6日）也回到中和，除了衝刺總統選舉外，衷心期盼邱烽堯可以當選立委。中和要有一個好的立委，邱烽堯相當老實，「老實比較有本、老實比較有底！」台灣過去荒廢很多台灣精神，台灣人的敦厚、老實、勤奮。

李佳芬也提到，過去2個月來，代表韓國瑜出訪，拜訪很多台商、僑胞，「台灣真的要加油！」走訪菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、泰國、馬來西亞、日本、美國、澳洲，所有台商、華僑都擔心台灣、中華民國的未來。

李佳芬說，很多台商不諱言說過去支持民進黨，希望可以看到健康的民主政治、看到兩黨制衡，但卻看到中華民國被消滅，台商還有很多親戚在台灣，真的不能讓台商、華僑再傷心失望，如果韓國瑜當選，會鼓勵年輕人出國留學、交換。

李佳芬表示，她也拜託台商華僑多照顧台灣下一代，華僑則回說，美國房租很貴，如果韓國瑜當選，願意一起來照顧這些出國的孩子、公務員，他們真的很愛我們的國家，中華民國、中華文化何等重要，中華民國存在就跟呼吸新鮮空氣一樣自然，斷掉中華民國、中華文化，台灣從此就是一個孤島，這個國家夠辛苦了，希望下一代有好的前途，希望下一代更幸福。

(中時 )