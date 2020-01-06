嘉泥(1103)今年度受惠沖繩國際通飯店將開幕貢獻營運及台灣月子中心敦化二館在去(108)年底開幕，109年營收將告別頹勢，法人預期，年增率有機會超過15%，受惠轉投資台泥獲利創新帶動，預期108年股利政策每股將配息1.7元左右，依目前股價21.55元來估算，現金殖利率將在7%以上。

嘉泥觀光事業開花結果，加上日本觀光長期成長潮，未來前景看俏。每年入境日本旅客人數，自2011年至2018年7年間，累計成長超過419%，日本官方預期，2020年將突破4,000萬人次，2030年將突破6,000萬人次，日本飯店業老將明顯受惠。

嘉泥在沖繩有2間飯店，包括國際通飯有260間房，預計將在2020年4月正式營運。另外豐崎溫泉飯店共有373間房，預計將會在2023年完工。嘉泥耗費金錢與多年時間轉型，正好搶搭日本觀光成長潮，未來效益將逐漸顯現，對營運貢獻將會有正面的助益。

嘉泥去年度轉列權益法是營收下滑主因，法人預期，108年度營收年減約7%左右，達19.3億元，在沖繩國際通飯店先行招募人力，推升整體管理費用，造成營業虧損擴大，但受惠台泥現金股利收入及處分大陸房地產收益，法人預期，稅後淨利將上看14.34億元，EPS將挑戰1.85元，優於107年度的0.9元。

展望109年度營運，嘉泥處分上海嘉環混凝土不動產，處分利益人民幣0.7億元將在首季認列；持有台泥31.1萬張，有機會認列台泥現金股利約11億元左右；國際通飯店可望貢獻年度營收約3億元。法人預估，嘉泥今年度營收將上看22.8億元，年增率將達18%，EPS有機會挑戰1.5元。

(時報資訊)