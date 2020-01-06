中興大學農產品驗證中心成立迄今13年，驗證件數逾1,900家，為國內相當具公信力的驗證機構，2020年正式進駐由永豐銀行捐贈給興大「食品與農業安全檢測大樓」四樓新址，6日舉辦揭牌儀式。由中興大學校長薛富盛、行政院農委會主委陳吉仲及驗證中心主任段淑人等人共同揭牌。

中興大學農產品驗證中心設立2007年5月11日，2008年起，先後通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，取得產銷履歷農產品及有機農產品驗證資格，擔負起為社會大眾把關農產品安全重責。

該中心具有農學專業堅強專家陣容與稽核團隊，在把關食品安全與培育人才方面，不遺餘力，除辦理產銷履歷與有機農產品驗證外，亦配合政府政策推動多項工作。

例如，有機農業商品化資材審查、輸澳花卉驗證、國際有機同等性評鑑、東京奧運食材供應、有機及友善環境耕作栽培手冊、蔬菜良好農業規範（TGAP）整合等，並積極培訓農產品稽核人員與安全管理人才，定期舉辦教育訓練課程，例如，農產品稽核員訓練課程、ISO 9001、ISO 22000、 HACCP、GLOBALG.A.P.農業概論等課程，受訓人員已逾千人。

興大校長薛富盛表示，興大創校百年，農學發展一直是領先國內、享譽國際的領域，近年來食品安全受到社會高度的重視，興大具有全國農業生物科技研究頂尖優勢，且擁有優秀的農業人才及技術資源。

而食安大樓由永豐銀行捐贈，為國內首創產學攜手打造的國家級食安檢測團隊，未來包含土壤調查試驗中心、食品安全研究所等校內檢測及教學研究單位，也將陸續進駐，期盼興大農產品驗證中心進駐新址後，能持續成長茁壯、服務更多群眾。

農委會主委陳吉仲指出，興大在食品安全領域扮演非常重要的角色，此中心主要負責農產品產銷履歷驗證，與執行「有機跟友善」的驗證工作，目前國內的產銷履歷面積約2萬公頃，「有機跟友善」耕作面積為1.4萬公頃，占全部耕地面積的1.5％，為亞洲第一。

未來將持續鼓勵農民加入產銷履歷或有機、友善耕作，因應上述耕作方式的面積增加，驗證能量也須大幅度地提升。日後該中心所需要的人力、機器、設備農委會皆會全力協助，相關的驗證技術與成果，也歡迎跟農委會的相關單位包含防檢局、農糧署、藥毒所等進行交流，透過加強交流合作，提升整體驗證能量，讓國內外的消費者皆能買到安全的農產品。

該揭牌儀式現場，也展示由興大農產品驗證中心驗證通過產銷履歷及有機農產品，展現歷年來農產品驗證中心豐富的執行成果。

(工商 )