選舉倒數最後5天，總統蔡英文啟動全台車隊掃街活動，今日從故鄉屏東楓港出發，車隊掃街屏東、高雄等地。副總統候選人賴清德從新北萬里出發、全國競選總部主任委員陳建仁從高雄旗山出發、民進黨主席卓榮泰從台北北投出發，共有4路車隊同時掃街。

蔡英文表示，選舉最後衝刺階段，從今天開始有全國的大車掃拜票，她從故鄉楓港開始，因為2016年選舉最後一個禮拜車隊掃，也是從故鄉出發，因為這是最挺她的地方、也是最溫暖的地方。故鄉民眾聽到小英的致詞，也回應蔡英文最熱烈的掌聲。

她強調，這次選舉非常的關鍵，攸關到我們台灣主體和未來，為了台灣未來發展、為了台灣主權的鞏固、為了未來台灣將來社會的照顧更周全， 她和賴清德副總統候選人組成了這一次的搭檔，希望得到這一次得到大家的支持，在1月11日我們可以勝利、當選。

2020台灣要贏，屏東要先贏，更要三張選票顧台灣，蔡英文的故鄉屏東要開出紅盤、要最高票，給她更多的選票、更多的力量。

(工商 )