台中市866路公車6日起將延伸至天池達觀亭。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

台中市866路公車6日起將延伸至天池達觀亭。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場天池與達觀亭，據說天池有強大靈氣，沿天池左三圈右三圈後許願祈福相當靈。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場天池景觀看台，可以一覽中央山脈與雪山山脈。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場天池風景視野絕佳，相傳有神奇靈氣聚集，繞池行走3圈可讓祈福祈願更加靈驗，吸引許多遊客造訪；經多方反映，台中市866路公車6日起將延伸至天池達觀亭，讓民眾交通更加便利。

福壽山農場表示，豐原客運谷關－梨山路線，於921地震後路段受損，停駛將近20年，後來另開6506路線，借道南投縣行駛合歡山，也成為地方美談，經多年爭取，目前終於恢復谷關－梨山865路公車。

865路公車因要配合台8線谷關德基路段管制時間，所以每日只有3班次，需上網預約訂位，但也對梨山地區帶來便利交通運輸，豐原客運亦增加866路公車行駛福壽山農場－武陵農場，便利地方學生上下學，也讓旅遊觀光運輸更加便利。

福壽山農場指出，因應遊客反映，希望該路線延伸到天池達觀亭，經多方爭取， 6日起866路公車將延伸至天池達觀亭，天池達觀亭－武陵農場路線已正式營運。

福壽山農場表示，天池風景視野絕佳，相傳有神奇靈氣聚集，繞池行走左3圈、右3圈，可以讓祈福祈願更加靈驗，天氣晴朗時更可遠眺玉山及雪山，池邊有一座最高海拔總統行館-達觀亭，遊客不但可一覽群山，更能享受總統級風景，現在只要搭乘公車，就可以輕易到達。

(中時 )