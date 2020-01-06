農家出身的王昆生，42歲從汽車零組件廠離開創業，投身航太業，靠著堅持、精湛的技術，拿到波音、空巴長年訂單，是白手起家的典範企業家。

「我只有高工畢業，不會講紅毛話，我用Body English肢體語言培養感情，做紅毛人的生意。」駐龍董事長王昆生說自己是南部的草地人（台語：鄉下人之意），國語不輪轉，可是他卻從甘蔗田旁的小工廠出發，拿下全世界航太產業的訂單。

大炮性格 挺身為產業發聲

駐龍成立於1990年，從事船體板金結構組件焊接及傳動軸加工，原是中船長期合約供應商，後因經營不善，2001年前由王昆生接手，改成製造與生產航太機身結構零組件、特殊模治具，客戶包括美國勢必銳（Spirit Aerosystems，波音Tier 1供應商）、法國賽峰集團（Safran Group，空巴Tier 1供應商），以及漢翔、長榮航空等，是台灣少數可以在國際接單，並提供航太零組件的全製程製造廠。

精準管理 NG材料當餐桌

王昆生說航太產業「甜」在生意週期，汽車3年一小改，5年一大改，做車燈3年就得重新開發，但以波音和空巴的民用飛機來說，機身一用了就是20、30年，製程往往沒有太大改變，雖然5年一個標，可是模具卻能一直用下去。

只是比氣長的航空業，要耐得住，要管理得精，才享受得到豐厚果實。2000年，瑞利結束航太部門，王昆生離開，選擇入主駐龍重新開始，從熟悉的飛機鋁合金板金零件切入，為想做機身板金的生意，花5000多萬元投資液壓床設備，前5年一邊等認證，一邊接零散生意，非常辛苦。

生產1條龍 年繳上億稅金

基層出身、技術底子強的王昆生說，即使工廠技術再好，他堅持像引擎、起落架、大梁這些困難訂單最多只占20%，不能超過，因為困難的事只有少數人能做，整家公司就看老闆和少數人表演，員工沒有向心力，是工廠最忌諱的事，而80%的人要去做可以量產的工作，來創造最大獲利。

最近波音因737 MAX暫時停產，為台灣航空零件供應商帶來不確定性，但王昆生說，目前波音的貨照樣生產、出貨，完全不受影響，預計2020上半年就能復飛。法人也表示，根據波音以及空巴的展望來看，未來新機需求為42000架，約當目前飛機數量的1倍，駐龍已打入空巴和波音的供應鏈，將可受惠整體產業成長。

駐龍的兩個廠，都是向台糖租50年的地上權，當時旁邊遍布甘蔗園。日前王昆生也剛向高雄仁武工業區預定3廠的地，預計3年後拿到土地，5年後蓋廠，目前的兩廠空間，塞滿可以再多做1倍的營業額。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)