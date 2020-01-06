遠東航空去年12月13日起無預警停飛，事後董事長張綱維又說要拚復飛，民航局仍針對無預警停飛的裁處審酌中。今天是遠航員工上個月薪資入帳的日子，關係到遠航有無復飛的希望！對此，遠航確定會延後給新，千名員工難過年了。

中央社報導，遠航去年12月12日，以資金籌措困難，宣布12月13日起停止飛航；不過，遠航董事長張綱維在13日的記者會卻說沒有要停止營運，並希望能復飛。民航局表示，遠航資金是否到位與無預警停航的裁處是兩回事，民航局目前就遠航無預警停飛的裁處審酌中。

至今遠航已停飛20多天，多數員工仍正常到班，部分員工利用機會休假。今天下午是遠航發放去年12月員工薪資的日子，關係到今後遠航有沒有機會能復飛。結果到了下午薪資沒有入帳，短期之內恐怕無法復飛。

遠航聲明指出，因為資產遭合作金庫查封，公司資金受到嚴重影響，需要延後給薪。但也正與知名且資金雄厚的企業主蹉商合約細節中，願意投資遠航，希望能保障所有員工。

(中時電子報)