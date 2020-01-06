農曆春節7天連假即將到來，許多民眾都會安排海外旅遊行程，以好好犒賞自己或家人一整年來的辛勞，預計將掀起一波海外旅遊高峰。根據觀光局統計，過去一年出國總人次高達1,844萬，再度創下歷史新高，其中深受許多國人喜愛的鄰近海外旅遊熱點如日本、韓國及港澳地區等，更是突破百萬大關。

台灣之星在農曆春節前夕宣佈推出3重海外上網優惠，搶攻春節旅遊旺季商機。包含(1)老客戶「原號漫遊」天天折100元。針對習慣使用原號漫遊的用戶，台灣之星提供App自助申辦服務，2小時即可迅速開通，不用租機換卡，抵達目的地就能開始上網，同時更提供老客戶專屬優惠，T-Club禮程紫星、金星、鑽星VIP可享日租每日折100元限定優惠，相當於日租288元起(原日租388元)，就能享有國外上網服務。

(2)「WIFI分享器」日租天天省200元、每日最低88元。針對日本及韓國兩大熱門國家，台灣之星祭出限時優惠，2月29日之前完成「日本機」或「韓國機」預約申請，即可享日租天天省200元，限定優惠，相當於每日只要$88(原日租$288)就可在國外盡情上網；同時，租借「中國機」或「亞洲機」則可享日租188元(原日租288元)優惠。

(3)航空漫遊天天折100元，免換SIM卡即可在2萬英呎高空享受上網服務，全球42大國際機型都可支援，每日388元。T-Club禮程紫星、金星、鑽星VIP享再折100元優惠，每日288元就可在航程中使用航空漫遊服務，就算搭飛機也能隨時掌握全球大小事。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，農曆春節是華人一年中最重要的時刻，即使隨著時代演進，許多傳統禮俗逐漸被簡化，但始終不變的是全家人團聚在一起的情感。近年來，越來越多人選擇在農曆春節連假安排全家人一起出國旅遊，不僅慰勞一整年來的辛苦，更可以藉此增進家人情感，因此，每年農曆春節期間，國際漫遊申辦量往往提升到平日的2倍，預估本次優惠將帶動整體業績再成長20%。

(工商 )