踏入新一年，陳奕迅（Eason）的個人IG帳號突然刪走所有舊文，只留下一幅在1月1日貼出的圖片，亦是他繼取消香港紅館演唱會消息後的最新動向。Eason在發文中寫著：「Wishing everyone a great start in 2020~」，祝願大家新一年也有好開始。除了留下祝賀外，Eason亦附上相片，拍下一本叫「Art Is the Highest Form of Hope & Other Quotes by Artists」的書藉。

不少樂迷對Eason再度更新社交平台感興奮，但也有人擔憂清空IG發文的舉動較為敏感，加上12月31日騰訊宣布收購環球音樂集團10%股權，作為環球旗下音樂人，陳奕迅的「洗底」行動是否為配合公司政策則無從稽考。不過實際上，陳奕迅的所屬經紀公司是EAS Music易思音樂，環球音樂則為他的唱片公司，Eason大部份個人事務也是交由EAS Music負責，故環球音樂被收購股權對他影響並不大。

另一方面來看，過去有不少歌手如張惠妹、楊丞琳等也在發行新專輯前，特意把社交平台上的發文刪光、製造宣傳效果，而且屢試不爽，Eason此次舉動，不無可能暗示即將推出新專輯，因他自2018年推出粵語專輯《L.O.V.E.》後，已足足一年未推出專輯，2019年也只發了一首電影宣傳歌〈相信你的人〉，從時間上來看，Eason即使無預警出新碟不無可能；對於Eason刪文舉動，環球音樂目前尚未回應。

陳奕迅IG僅剩一篇發文。（翻攝Eason IG）



(中時 )