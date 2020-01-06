前蔡英文競辦發言人、民進黨立委林靜儀指「主張統一是叛國」，蔡總統指林是錯誤表達造成的誤解；國民黨總統候選人韓國瑜上午被媒體詢問蔡總統是否有意淡化林的言論，以及韓國瑜若當總統是否會保障林的台獨言論？韓國瑜說，「我擔任總統，在台灣言論自由，我百分之百的保障」，但林靜儀的發言是否反應蔡英文內心深處看法，蔡英文總統必須負責任向國人報告。

韓國瑜說，林靜儀身為民進黨國際部主任，又是蔡英文總統競辦的發言人，講出這麼激烈的言辭，意識型態這麼讓人擔心，是不是反映蔡英文總統的想法，「蔡英文總統一定要講清楚，不能用林靜儀講話可能被誤解，來唬弄帶過去。」

韓國瑜上午出席1／9凱道勝利晚會記會，會後簡單回應媒體提問即趕行程離去，後續由競辦總發言人王淺秋回應。

對於韓以黑鷹直升機失事提出「台灣中邪」，引發外界質疑。王淺秋說，韓是論述台灣這幾發生的狀況，擔心台灣有不好的氣氛情緒在，不是特意要做任何攻擊，若其他人拿來作球才是消費軍機不幸事件，刻意放大韓的話才是攻擊；韓的重點是希望回歸到事實本身，也請蔡總統以三軍統帥身分趕緊查明失事原因，不要再發生痛失英才的憾事。

有關韓表示國中讀放牛班看女生小腿，被館長在臉書酸韓失言或物化女性。王淺秋說，大家都年輕過，男生都偷看過女生，女生會偷看帥哥，這只是成長過程，沒必要故意放大；每人身上都發生過的事不必被刻意拿來物化女性，「不知館長有無偷看過女生」，這是任何正常的人都會有的正常行為，拿自己也有過或人生經驗，只是一句玩笑話，沒必要作為攻擊的素材。

(中時 )