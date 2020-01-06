國民黨總統候選人韓國瑜稱黑鷹直升機失事事件「我們國運不昌隆、台灣是中邪了嗎？」，對此，新北市長侯友宜今（6日）替韓國瑜緩頰，侯友宜表示，最重要還是要關注做事態度，每個人有每個人說話方式，予以尊重。

媒體提問為何沒有出席5日韓國瑜新北造勢活動，侯友宜表示，昨一早陪林國春掃街拜票，下午又幫柯志恩，另外還去台北市、新竹輔選，行程排得很滿，剛好時間沒有配合到，「分進合擊、全力衝刺。」至於是否會出席9日凱道造勢活動，侯友宜未給予明確答案，僅說「謝謝大家！」

(中時 )