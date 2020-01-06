吳韓會臉書專頁照 (翻攝新文化團隊臉書)

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室召開 「抓到了！網軍操作假韓粉」記者會，總發言人王淺秋拿出證據，指控新文化基金會為民進黨培養網軍，並有完整教戰守則。（王英豪攝）

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室召開 「抓到了！網軍操作假韓粉」記者會，總發言人王淺秋拿出證據，指控新文化基金會為民進黨培養網軍，並有完整教戰守則。（王英豪攝）

韓國瑜競辦發言人王淺秋、國民黨高雄市議員陳美雅今日於國民黨中央黨部召開記者會指出，謝長廷拿公務預算訓練網軍，到處攻擊政敵還PO「天啊他好會吹阿韓粉們」猥褻照，結果司法不敢辦楊蕙如們，只敢辦小老百姓。

王淺秋表示，駐日大使謝長廷的新文化基金會，自1992年起，20幾年來經常性地在辦活動。在新文化在臉書上的資訊，也自詡以環境優先、文化優先等等。

王淺秋指出，但新文化的青年工作隊臉書專頁上，卻發現多張惡意修圖攻擊韓國瑜的照片，像是「吳韓會懶人包」、「天啊他好會吹阿韓粉們」等等的猥褻照片、文字，以及宣傳民進黨和批評政敵的圖片。

王淺秋說，新文化營隊還有一門「教你如何打出超像韓粉的留言反串文」課程。而每年的講師都是民進黨人士，包括行政院副院長陳其邁、民進黨祕書長羅文嘉及綠營立委、泛綠名嘴等等。

王淺秋批評，新文化基金會除了長期洗腦學子們民進黨多好、國民黨多爛以外，甚至還拿政府補助金，給學生們當工讀金，要他們反串韓粉上網貼文，做些說謊假造的詐騙行為。

王淺秋也公開新文化團隊的詐騙反串韓粉教程：

步驟一：打好沒邏輯的留言範本，像是：你們不懂韓市長、這種沒品的議員要下架等等。

步驟二：把關鍵字轉換成中年深藍用語，像是：你們這些綠蛆懂什麼、也不是你們可以隨便抹黑斷章取義…等等。

步驟三：標點符號刪掉也不要有空格，看起來才會像韓粉留言。

步驟四：文章開頭先用「我不是韓粉，但是我看不下去….」

步驟五：留言回覆「認同＋1。」

步驟六：要學子們去批評韓國瑜的粉專留言，並提醒不能提到發大財，不然會被發現是反串。

王淺秋說，這真的是這些綠營年輕人厲害的地方，每屆都在教學子們怎麼反串做網軍，但這些行為都是反民主的事情。現在民進黨不但不讓人好好說話，動不動就把人約談抓起來，還教學生去反串製造混亂，這不是民主而是反民主。

王淺秋也爆料，近幾年新文化團隊向各界申請補助資訊如下：文化部5萬、青發署2萬、食藥署1萬、環保署10萬、台灣民主基金會10萬、台北悠遊卡公司10萬、合庫10萬、前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會10萬、台塑等等，每年補助總額大概是119萬，幾乎都來自於公部門。

王淺秋批評，前年台北市長選舉時，姚文智還陪同一位號稱前科粉的潘袁詩羽開記者會，指控柯文哲變心還當場落淚，但後來卻被揪出潘袁詩羽是新文化團隊的人。

王淺秋說，新文化不僅攻擊國民黨和韓國瑜，還攻擊柯文哲，所以不只是韓國瑜，只要威脅到新文化的人都會被霸凌。至今仍未停止，還在進行。

王淺秋說，當一個單位以文化之名，吸收政府預算，行政治打手之實，如今還持續存在，這就是培養楊蕙如們的溫床。過去國民黨被批評政治侵入校園，如今卻是民進黨在訓練學生影響他們的價值觀。

陳美雅指出，高雄有許多謝長廷子弟兵打著藝文活動之名，行選舉之實。還有候選人宣傳車撥放「韓國瑜當選，毒品、槍枝就會進口」，像這樣公然散布謠言的綠營人士，為何檢調不敢辦這些網軍，反而在辦小老百姓。

(中時 )