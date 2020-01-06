布蘭特油價周一漲破70美元 13:322020/01/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美軍無人機空襲巴格達擊殺伊朗軍事指揮官，引發美國與中東衝突升溫，6日（周一）油價大漲逾2％，北海布蘭特原油飆破每桶70美元關卡。 布蘭特原油期價周一漲破每桶70美元，比上周五收盤躍升1.67美元或2.4％，報每桶70.27美元。美國西德州中級原油期價勁揚1.34美元或2.1％至每桶64.39美元，稍早一度升抵64.44美元，創去年4月以來高點。 伊拉克已要求美國撤軍，使川普周日威脅將對伊拉克實施制裁，川普強調若伊朗採取報復行動，美國將展開反擊。 (工商 ) #美元 #美國 #原油 #布蘭特 #布蘭特原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》適逢英國新年假日，周三LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/01/02 財經 《國際油價》貿易樂觀情緒提振，美油全年強漲34.5％ 10:002020/01/02 財經 《國際油價》地緣風險升溫，周四國際原油走高 10:002020/01/03 財經 伊朗高級將領遭美空襲死亡 油價聞訊飆漲 12:412020/01/03 國際 美空襲伊原油逆漲 下周國內汽油降價機會飛了 20:262020/01/03 財經 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 美股遭川普謀殺？專家爆牛市致命要害 13:352020/01/04 財經 青藏高原最大油氣田2019年原油產量創新高 12:312020/01/05 兩岸 獎金縮水 庫克去年進帳1.25億美元 04:102020/01/06 財經要聞 公股銀搶小資商機 祭美元優存 04:102020/01/06 生活新聞 財經熱門新聞 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 大陸、印度狠摔 全球車市慘況金融海嘯來首見 - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 2020驚現黑天鵝！美股大暴殺 台積電ADR慘崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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