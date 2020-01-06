美軍無人機空襲巴格達擊殺伊朗軍事指揮官，引發美國與中東衝突升溫，6日（周一）油價大漲逾2％，北海布蘭特原油飆破每桶70美元關卡。

布蘭特原油期價周一漲破每桶70美元，比上周五收盤躍升1.67美元或2.4％，報每桶70.27美元。美國西德州中級原油期價勁揚1.34美元或2.1％至每桶64.39美元，稍早一度升抵64.44美元，創去年4月以來高點。

伊拉克已要求美國撤軍，使川普周日威脅將對伊拉克實施制裁，川普強調若伊朗採取報復行動，美國將展開反擊。

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