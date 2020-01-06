高雄銀行(2836)去年前3季賺贏前年全年，為了更接近金融重心，高銀台北分行6日喬遷至金融機構匯集的南京松江商圈，高銀表示，在積極擴展金融版圖、持續運用新興金融科技、強化數位通路及數位金融的應用與創新之後，預計高銀今年獲利會比去年更好。

高銀董事長朱潤逢6日率領經營團隊，主持台北分行喬遷儀式，新的分行位於金融機構匯集的南京松江商圈、雙捷運交會的南京松江站附近的「長春金融大樓」。

朱潤逢強調，將積極擴展金融版圖、大力推動實體分行改造、持續運用新興金融科技、強化數位通路及數位金融的應用與創新、提升金融服務的深度與廣度，創造更好的獲利與營收。

在台北分行喬遷的同時，高銀也宣佈，提供「菁好貸房貸專案」、「精彩貸個人理財貸款專案」、以及外幣優利定存及基金申購手續費優惠等，感恩回饋活動。

高銀原是高雄市政府百分之百投資的銀行，民營化後，高雄市政府仍為高雄銀行最大的股東，該行並代理高雄市庫，2019年前三季的累計稅後純益5.71億元，每股稅後純益（EPS）0.53元，已經超越前(107)年一整年的獲利。

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