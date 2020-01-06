蔡英文連任辦公室發言人簡舒培（蔡英文競選連任辦公室提供）

國民黨連日來召開記者會抨擊檢調「查水表」且查藍不查綠。蔡英文連任辦公室發言人簡舒培今天三問國民黨，在選舉期間造謠「要不要查？」她說，這不只造成社會的對立，也對我們國家社會動盪埋下不定時的炸彈，希望國民黨應該要懸崖勒馬，停止抹黑造謠。

簡舒培今天召開「國民黨要開謠言水門沖垮台灣民主嗎？ 」三問國民黨記者會，第一 問，在選舉的時候 造謠選舉舞弊，應不應該查？第二問，在農產收成的時候 造謠農產價格崩盤，要不要查？第三問，在沒有查證下 造謠農會的資金通通被挪用，要不要查？

簡舒培表示，近日來，國民黨一直說有檢調單位去查案，是所謂的查水表，但事實上，這些造謠，足以危害台灣的民主，撕裂台灣社會，所以，我們希望國民黨不要為了自己一時的選舉利益，混淆視聽，包庇造謠者，讓台灣的民主受到嚴重的衝擊。

她說，最近檢調單位查的個案，其實不是抹黑，也不是綠色恐怖，經過刑事局等單位澄清，發現國民黨根本是不明就裡、避重就輕，也是刻意要開謠言的水門，這水門一開就是要衝擊台灣的民主，所以，要質問國民黨，「你們的良心在哪裡，你們難道要造謠造到台灣的民主垮掉，你們才心甘情願嗎？這樣對台灣好嗎？」

簡舒培舉例，有人造謠中選會投票通知單刻意晚寄，但中選會已說明過，選舉公報跟投票通知單於投票日2日前送達，不會有收不到，或刻意晚寄的情形，這樣的說法是不實的訊息，依照法律規定投票通知單及選舉公報就是投票日前2日送達，但有人刻意抹黑造謠，就是刻意要誤導民進黨要出奧步，結果這是國民黨的奧步。

她說，在選舉期間所造的謠言是非常可怕的，而且招招都會讓台灣致命，像是農業的謠言，不只是重創農產市場，更會傷害農民的生活，例如，雲林縣長張麗善以一張關稅配額權利金決標的記錄表，指稱農委會要以每公斤30多元來進口花生。

簡舒培表示，實際上，農委會早已澄清，2020年花生進口權利金每公斤平均為34元，加25％關稅，約6元，合計每公斤40元，再加計進口到港價每公斤24.5元，進口成本約每公斤64.5元。跟謠傳的完全不一樣。

她抨擊國民黨，造這樣的謠言傷害我們的農民，傷害我們農產品的價格，讓農產品價崩，除了國民黨選舉得利外，台灣有得利嗎？農民有得利嗎？國民黨可不可以行行好，可不可以有點良心，不要再為自己選舉利益，為了選舉政治操作，傷害台灣的農民。

她說，選舉時候的舞弊造謠，不只造成社會的對立，也對我們國家社會動盪埋下不定時的炸彈，所以，我們希望國民黨應該要懸崖勒馬，停止抹黑造謠。像是疫情的謠言，會造成社會恐慌，危害國民的安全。但國民黨似乎一點都不在意，一而再，再而三，找了一些支持者講是是而非的話，「我們要告訴國民黨，台灣也是你們的國家，這樣破壞它，好嗎？」

簡舒培強調，會用不實謠言騙選票的政黨、政治人物，進入國會，當上總統，也會繼續騙自己的國民。這些謠言，相關單位及檢調都已多次說明，但國民黨似乎遮閉雙耳，不想聽，不要聽，繼續傳達這些錯誤的訊息，說這都是所謂的綠色恐怖，國民黨難道沒有看到這些造謠者正在傷害台灣，撕裂台灣嗎？

對於葉毓蘭造謠的行為，她要求國民黨應該道歉，也呼籲國民黨應該一起共同打擊不實謠言，維護台灣社會秩序，保護台灣的農民，不要為了一時的選舉利益，來欺騙台灣選民，傷害台灣的農產品。

(中時 )