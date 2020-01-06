國民黨總統候選人韓國瑜昨（5）日回到新北市中和造勢，將第一次車隊掃街獻給故鄉。韓國瑜車隊行經沿路，大批民眾熱情迎接，旗海飄揚，讓支持者看了相當感動，大讚韓國瑜得民心。
韓國瑜表示，自己在中和土生土長，回家鄉第一次站到宣傳車上，相當開心，人親土親。面對媒體提問，是否未來出席活動會穿防彈背心，韓國瑜對台灣治安有信心，說台灣民主已完全成熟，寧願戴假髮也不會穿防彈背心。
韓國瑜車隊到中和掃街，從《新聞龍捲風》曝光的影片可以看到，沿路上大批民眾夾道歡迎，不斷揮舞國旗，街道被擠得水洩不通，可見韓國瑜的高人氣。
網友也留言表示，「真熱鬧，韓粉超熱情，哪裡跑出這麼多人」、「久違了，我們的青天白日滿地紅！！國旗、國旗我愛您！！」「真的，看過那麼多造勢掃街，沒見過這麼擁擠的人潮，頭一次～信心大增，2號國政配當選」、「韓國瑜的場子就是熱」、「得民心得天下，大家願意站出來相挺，令人滿滿感動」。
(中時電子報)
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