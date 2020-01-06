回收處理費爭議 保力達B老板到憲法法庭爭公道

林偉信／台北報導

擁有廣大死忠鐵粉的台灣知名藥酒「保力達B」10年前因瓶蓋內墊被查出屬PVC材質，環保署要求補繳3億多元回收處理費，保力達公司聲請釋憲；司法院大法官今在憲法法庭召開說明會，保力達董事長呂百倉到庭主張該法令違反比例原則。

本案違憲爭議在於《廢棄物清理法》「授權」容器回收清除處理費的費率由環保署核定，但目前環保署的做法是針對PVC材質的容器，不管瓶身是不是PVC材質都一律課徵回收費，徵得的費用做為補貼清潔隊資源回收等基金使用。

聲請釋憲的保力達公司所生產的藥酒「保力達B」，瓶身是玻璃材質但瓶蓋在2010年被環保署檢測出含有PVC材質，雖然該公司後來改用PE，但仍遭環保署以整瓶容器計算PVC的回收處理費，保力達打行政官司敗訴定讞後，聲請釋憲。

司法院大法官受理後，在憲法法庭召開說明會，並邀請學者專家任鑑定人；鑑定人柯格鐘教授認為，回收處理費這種「特別公課」的徵稅，應該由國會立法制定規範，而不是用一般法律授權交由主管機關自行訂立。

環保署代表主張，現行的徵稅做法已有效杜絕台灣PVC材質的使用，且容器瓶身與附件分別計費課稅，在實務上做法相當不可行；聲請人保力達公司則表示，非常願意共同擔負維護環境責任，但目前課徵的標準有問題。

15位大法官對於本項爭議高度關注，有近10名大法官在憲法法庭提問，包括目前環保署費率審議小組的公平性與否，及瓶身與附件分開計費的可行性，及計費標準是否導致全容器與附件課徵失去比例等問題。

保力達董事長呂百倉庭外受訪時表示，保力達B瓶蓋很小但玻璃瓶身很大，但其他廠商做醬瓜的瓶蓋很大玻璃瓶身很小，不料被計徵PVC處理費時，保力達卻繳得比瓶蓋大的醬瓜還多，比例上不公平。

(中時 )