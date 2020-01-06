有關台灣西半部地區於近日空氣品質不良，係因環境風場為偏東風，各地天氣穩定，清晨出現霧及逆溫現象，導致垂直及水平擴散條件較差，環保署表示，因應空品不良狀況，除已提前於3日前預告空氣品質不佳訊息外，中央及地方機關已啟動各項應變措施，包含啟動大型工廠降載、移動污染源攔查減量、營建工地查核與實施街道洗掃等，積極因應空品不良狀況。

環保署說，針對1月4日至6日台灣地區空氣品質不良期間，計有新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市以及屏東縣等7個縣市成立應變中心進行應變，環保署已協調經濟部及台電公司進行興達電廠與臺中電廠降載減排作業，截至6日上午10時降載電量共21,053萬度，SOX減量25.2公噸，NOX減量27.2公噸，TSP減量2.2公噸，整體約有全臺電廠每日污染排放量之14.9％的減量幅度。

另各地方政府總計已進行固定源稽查250家、露天燃燒巡查47次、營建工地巡查75處、道路洗掃1,436公里、河川裸露地防護16次、路邊攔檢車輛4,741輛、鼓勵民眾減少私人運具措施4項、宣導防護措施121項，計減少TSP 34公噸、SOx 23公噸、NOx 25公噸、VOCs 11公噸。

環保署同時強調，空氣污染來源眾多成成因複雜，根據國內學者研究，工業占27.5％、車輛27.5％、其他來源占45％，並非單一污染源減量即可改善空氣品質，除了電廠減排外，包含鍋爐、船舶空氣污染排放、移動污染源、餐飲油煙、露天燃燒、逸散性污染源等均須同時進行改善減排，改善成果才能事半功倍。

另根據最新氣象預報，預測至1月7日天氣依舊穩定，擴散持續偏差，加上出現濃霧，中南部空氣品質仍然不佳，多為橘色提醒等級，局部地區可能達紅色警示等級，8日上午東北季風增強，空氣品質可望改善。環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

(工商 )