京城銀行日前公告，2019年12月自結稅前損益為6.23億元，稅前EPS0.55元，累計2019年全年合併稅前獲利達39.04億元，稅前每股盈餘(EPS)3.43元，較2018年同期增加10.3％，顯見即使2019年接連有大同集團旗下的華映、綠能踩雷陰霾，但京城銀仍有一定的獲利實力，因此整體獲利仍有1成的年增率。

對於2020年的發展目標，京城銀指出，為因應客戶需求並接軌全球金融發展，京城銀延續2019年積極布局企業金融、數位金融服務兩大業務勢頭，同時會開始第三波吸收美元部位的美元定存優存專案，瞄準外幣理財需求。

吸收存款及新資金，可說是今年京城銀行的重頭戲，除了上述吸收美元存款，京城銀指出，將針對企業用戶使用的「億在京城定存專案」、「新台幣優利短期活存專案」，提供機構組織及企業短期流動資金更佳的運用選擇，優化企業金融服務品質與擴大範疇，搶搭台商資金回流的熱潮，並掌握客戶的理財契機。

京城銀分析2019年的獲利成果指出，推展各項創新金融服務方案與加速數位轉型進程，是重要推手，其次受惠台商回流、全球主要央行貨幣政策趨於寬鬆等國內外經貿因素，且京城銀係屬專注中小企業客群的社區型銀行，向來以企業金融服務見長，使得京城銀中小企業放款占總放款比重在過去5年間成長近1倍，從2015年3成占比跳升超過5成水準，而利息收入、手續費收入、加上投資收益增加，同步帶動2019年全行總資產規模放大至2,800億元大關。

根據京城銀內部統計，截至2019年底京城銀逾期放款比率為0.01％、逾期放款覆蓋率9,917.55％、全體放款覆蓋率1.44％水準，顯示即使碰到華映、綠能的倒帳破產問題，但京城銀不僅一口氣全數提列，且全行仍維持財務能力與資產品質強健，京城銀也認為財務強健，將更有利未來進行數位金融轉型、多元業務開發實力。

(工商 )