孕婦駕車回診 撞倒路燈桿幸無礙 13:422020/01/06 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 轎車行經苗栗市勝利路，不慎撞擊路邊路燈桿。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市勝利路250巷口6日發生轎車撞擊事故，1輛轎車撞斷路燈桿，橫倒在路中間，警消人員獲報前往救援，聞到天然氣味道，經檢測發現瓦斯外溢現象即刻戒備，並請台灣中油人員到場處理。 據調查，33歲林姓女子懷胎1個多月，6日欲前往醫院安胎複診，駕車行經勝利路由東往西方向，不慎撞及路旁路燈桿，頭部擦傷，幸送醫無大礙，警方測得酒測值為0，肇事原因將進一步調查釐清。 (中時 ) #路燈 #人員 #調查 #轎車 #西方 也許您會感興趣 推薦閱讀 人人都可能是蘇宏達 04:102020/01/02 時論廣場 小貨車暗夜起火！疑為失竊車輛 10:362020/01/02 社會 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 2020年第一天美國已傳2起槍擊案 釀2死7傷 11:112020/01/02 國際 黑鷹失事／國防部：最後通報天氣符合標準 人員安危尚待確認 11:282020/01/02 政治 帛琉護理人員赴台 以達文西手術切除乙狀結腸憩室 15:122020/01/02 生活 阿爆〈Thank You〉致敬醫護人員 得意很會寫「家長同意書」 18:022020/01/02 娛樂 曹進平用盡力氣吹救命哨音 助救難人員提早找到方位 19:092020/01/02 政治 阿爆〈Thank You〉獻醫護人員 04:102020/01/03 娛樂新聞 社會熱門新聞 牙醫界有多淫亂？女牙醫自曝驚人真相 - 社會 選前檢方「斷水流」破地下匯兌 金額830億元創紀錄 - 社會 2007年起 蔡英文補寫論文300頁 - 社會新聞 - 中國時報 台東「家扶‧愛市集」 物資不足! - 社會 獨》對女大生下藥舔乳 前台大醫院員工賠15萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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