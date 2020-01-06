苗栗市勝利路250巷口6日發生轎車撞擊事故，1輛轎車撞斷路燈桿，橫倒在路中間，警消人員獲報前往救援，聞到天然氣味道，經檢測發現瓦斯外溢現象即刻戒備，並請台灣中油人員到場處理。

據調查，33歲林姓女子懷胎1個多月，6日欲前往醫院安胎複診，駕車行經勝利路由東往西方向，不慎撞及路旁路燈桿，頭部擦傷，幸送醫無大礙，警方測得酒測值為0，肇事原因將進一步調查釐清。

(中時 )