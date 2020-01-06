病人自主權利法上路1周年，衛福部長陳時中（左）頒發感謝狀給東元醫院院長黃忠山（右）。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）

去年1月6日施行的「病人自主權利法」6日滿1周年，竹北東元綜合醫院是新竹縣唯一指定示範醫院，承擔在地預立醫療照護諮商及病主法宣導重責，衛福部長陳時中特頒發感謝狀給東元醫院院黃忠山，74歲的丁松青神父更以己身為例，宣導簽署預立醫療。

自幼喪父的丁松青神父，從小受到媽媽的影響，明白每個人最終都要面對死亡這個課題，他年幼立志當神職人員，42年來一直在五峰鄉清泉天主堂服務。

丁神父在受訪時表示，他是個喜歡提前準備的人，不希望造成別人的負擔，用很特別方式維持生命是不需要的，只希望人生的終點站可以平平安安的在家度過。

東元呼吸胸腔科醫師郭欣平指出，丁神父來東元ACP預立諮詢門診，意識自己將來可能面臨失去決定能力的情況，希望在有清楚意識及決定能力時，為自己的醫療處置預作規畫，簽署預立醫療決定書。

郭欣平說，「預立醫療照護諮商門診」是醫師、護理師與社工師組成的專業醫療團隊，意願人在意識清楚時，透過諮商門診與家屬充分討論，家人也可同時了解並支持對臨終照顧的期盼，讓意願人身體自主權利回歸自己掌握。

東元腎臟內科資深主任范誠宗說，當意願人未來有「末期病人」、「不可逆轉昏迷」、「永久植物人狀態」、「極重度失智症」及「其他政府公告之疾病臨床條件」，醫療團隊將依意願人事先擬定的預立醫療決定書，選擇繼續或停止維持生命治療，及人工營養流體餵養等照顧選項。

范誠宗表示，每一次諮商都是愛的確認與表達，透過諮商來排除疑慮，讓彼此間更確認彼此間的想法。當意願人有一天無法再表達時，子女才可以依循預立醫療決定書來做任何的醫療決策，這也是一種愛子女的方式。

(中時 )