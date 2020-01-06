邱烽堯921文宣惹議 侯友宜：要看做事態度 13:482020/01/06 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（6日）上午11時許，前往新北市中和區替立委候選人邱烽堯站台。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（6日）上午11時許，前往新北市中和區替立委候選人邱烽堯站台，關於邱烽堯印製「921」文宣遭綠營批評傷口撒鹽，對此，侯友宜表示，邱已經說明過，大家還是要看一個人做事的態度，「邱烽堯拚命為中和做事，這才是我在乎的！」 侯友宜表示，邱烽堯拚立委，有很多的想法，都可以體諒、尊重，如果那些地方不適宜，邱烽堯自己已經說過，大家還是要看一個人做事的態度，為市民帶來希望，帶來更多新北市的未來、中和希望。 (中時 ) #侯友宜 #邱烽堯 #新北市 #2020 大選 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #韓國瑜 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法喚醒討厭民進黨 04:102020/01/02 時論廣場 民進黨全國街頭拜票 賴清德現身華江橋頭 09:322020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 政治熱門新聞 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 深綠家庭轉向 韓黑心涼：韓將大勝！ - 政治 蔡英文掃街路口都沒人？網呼：比2012還慘 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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