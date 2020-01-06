新北市長侯友宜今（6日）上午11時許，前往新北市中和區替立委候選人邱烽堯站台，關於邱烽堯印製「921」文宣遭綠營批評傷口撒鹽，對此，侯友宜表示，邱已經說明過，大家還是要看一個人做事的態度，「邱烽堯拚命為中和做事，這才是我在乎的！」

侯友宜表示，邱烽堯拚立委，有很多的想法，都可以體諒、尊重，如果那些地方不適宜，邱烽堯自己已經說過，大家還是要看一個人做事的態度，為市民帶來希望，帶來更多新北市的未來、中和希望。

(中時 )