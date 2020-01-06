台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲6日為新北市第三選區立委候選人李旻蔚輔選。作家顏擇雅在臉書批評柯文哲沒有政績，才會強調省錢，並表示世大運陳菊有派人幫忙還要被柯批評。柯文哲回應，顏擇雅概念是典型的黨同伐異，只要同黨，做什麼壞事都要掩蓋，不同黨的，不管做什麼好事，就要破壞。

柯文哲也怒轟前高雄市長陳菊，指高雄負債兩千四億，還是三千億，到現在也還沒有人說得準，陳菊到現在都沒有出來講清楚、說明白，到底是欠多少錢。

柯文哲表示，只是單純講財政紀律問題，想知道高雄欠這些錢，現在一年的利息是多少？到底造成什麼樣的行政上影響，他每次問問題說要怎麼解決，結果陳菊都不回答。

柯文哲另指出，負債會有償債計畫，質疑為什麼有辦法可以欠這麼多錢，議會還能積欠下去，連中央監察院的審計部、主計處都不講話，任由地方政府財政惡化。「這些問題，你問他A他就一直答B，講到最後就開始預謀論」。

對於世大運陳菊派人幫忙，柯文哲回應，「台灣世大運，不是柯文哲的世大運，也不是台北市的世大運，當年在高雄辦運動會那些人再到台北來幫忙，這也是應該的，這不是幫柯文哲，這是幫台灣」。

(中時 )