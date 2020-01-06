鄭宏輝（中）推出「111挺宏輝」催票法，自己打出第1通電話拜託媽好友。（陳育賢攝）

左起曾資程、李妍慧、劉康彥、翁枚翁、施乃如、鄭美娟，組成最強催票班，向選民拜託支持鄭宏輝。（陳育賢攝）

包括總召柯建銘、市長林智堅以及曾資程、李妍慧、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥6位議員與黨部主委兼競總總幹事翁枝弘等，加上候選人鄭宏輝組成最強催票班，一起打電話催票。（陳育賢攝）

選前5天，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝6日起啟動電話與掃街齊下的催票大作戰，希望1人打1通電話、連絡10個Line群組、拜託100人的「111」行動，下午4點30分更要在副總統候選人賴清德的陪同下，在市區掃街拜票，全力衝票。

鄭宏輝競選團隊今天推出「111挺宏輝」的催票法，邀請所有支持鄭宏輝的選民組成催票部隊，打1通電話、發訊息到10個LINE群組、觸及100個朋友，這些力量加起來就是111，1月11挺宏輝、挺小英。

包括總召柯建銘、市長林智堅以及曾資程、李妍慧、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥6位議員與黨部主委兼競總總幹事翁枝弘等，加上候選人鄭宏輝組成最強催票班，一起打電話催票，呼籲集中選票、團結新竹。

鄭宏輝今天也在現場向好友打出首通催票電話，拜票好友最後5天幫忙催票、拉票，這個禮拜六1月11日一定要記得在上午8點到下午4點出門投票，好友也說：「這次一定集中選票，守住新竹市唯一1席立委」，一起相挺鄭宏輝。

鄭宏輝表示，5天後就要決定台灣的未來，呼籲台灣人要踴躍投票，這次選戰他1步1腳印傾聽民意，並端出具體政策牛肉，拜託大家集中選票，與新竹隊同行，守護台灣、建設新竹。

柯建銘指出，團結的歷史時刻到來，這次選舉是價值的選擇，大家不可迴避要思考如何抗中保台、守護台灣，共同決定台灣跟新竹的未來，相較他黨候選人不斷用抹黑手段攻擊對手，鄭宏輝腳踏實地，並與林智堅參與過去多項新竹市大型建設，呼籲新竹人團結支持鄭宏輝。

今天一大早林智堅也與柯建銘陪同鄭宏輝在光復路上站路口，林智堅表示，鄭宏輝這1席立委非常關鍵，這年來所有新竹隊成員一同奮鬥，讓新竹市成為幸福城市，得到市民肯定，新竹隊已讓新竹市變的不一樣，呼籲這次選舉，選民要支持2號鄭宏輝，讓新竹市建設的腳步繼續向前。

(中時 )