台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案，2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所，破獲4個地下洗錢集團（俗稱水房），經手總金額超過新台幣830億元，其中1水房集團自民國103年以來，經手高達790億餘元，是國內歷年來查獲最大規模的水房，檢警調逮捕傳喚25人到案，查扣1300多個U盾等證物。楊姓及廖姓男子收押禁見獲准，20人以50萬元至20萬元交保，全案擴大偵辦中。

為嚴查境外非法資金介入選舉，打擊相關跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪，台中地檢署選前掃蕩違反銀行法、洗錢防制法的「地下通匯」業者，循線搜索台中市20個處所，逮捕傳喚25人，其中，在水房內擔任操作手的30歲楊男及36歲廖男聲請羈押獲准，另有20人以50萬至20萬元不等交保，另查扣1302個U盾、現金289萬餘元、手機237隻、銀聯卡350張以及大批電腦設備。

據了解，洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶，取得網路轉帳時認證的標配U盾，即在台灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業，涉嫌為賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者，進行兩岸不法洗錢，並從中牟取非法利益。

檢、警、調自2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所，破獲4個洗錢地下水房集團，其中1處位於華美西街的1棟舊大樓內的水房，有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業，該水房疑似涉及賭博不法洗錢，自民國103年起至今經手洗錢的金額高達790億餘元。

檢、警、調查察4個地下水房犯罪集團，共逮捕、傳喚25人到案，涉案成員大多是20多歲到30多歲的年輕人，所查扣U盾多達1302個，斬斷地下資金在地下水房的流通。檢警調初步檢視其中有密碼的70個U盾，帳戶總餘額就高達500萬元，4個水房經手的總金額高達830億元，所查扣的U盾及經手總經額都是國內歷年來查獲最大規模。

台中檢方以涉嫌洗錢、賭博及組織犯罪防制條例等罪嫌向法院聲押7人，其中，有楊男及廖男兩人獲准，另多人交保，全案檢方擴大偵辦中。

(中時 )