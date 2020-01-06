不畏大盤重挫，台中營建類股如富旺（6219）、富宇（4907），2020年都將大舉推案，6日股價分別逆勢收紅。其中，富旺盤中價量齊揚、股價上漲了0.80元、漲幅達5.10％，收盤價16.50元，成交量逼近6,000張；富宇上漲了0.5元、漲幅也達1.8％，收盤價28.35元。

受惠貿易戰台商紛紛回台投資設廠，帶動工業區與廠房的搶購熱潮，手握大筆工業用地與廠房的富旺，2019年底陸續處分桃園南崁與台南鹽水工業用地與廠房。法人預估，處分利益加上新成屋順銷，2019年第四季EPS上看0.7元，單季獲利可望賺贏前三季，2019年全年EPS有機會挑戰1.3元。

富旺因股市短期投資獲利上億元，在業外收益挹注下，2019年前三季EPS0.58元、激增2.65倍。

富旺看好台灣房地產市場的未來前景，2020年規劃於台中、新竹、高雄推出六個預售案，總銷金額近58億元；尤其是富旺首度插旗高雄市楠梓區「援中段」，規劃推出總戶數100戶、總銷6億元的預售案，預計2020年農曆年前潛銷；楠梓區二期預售案總銷近20億元、也將伺機進場。

(工商 )