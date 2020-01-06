工研院將在美國消費電子展（CES）展出的PECOLA樂齡陪伴機器人。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

美國時間1月7日開幕的2020年美國消費電子展（CES），工研院揮軍搶灘科技新商機，以「AI智慧新生活」為主軸，展出9大創新人工智慧技術，展現整合大數據及AI人工智慧的下世代美好生活情境。

美國CES展是全球年度科技趨勢指標的前哨戰，工研院展示9項AI創新技術，包括數位健康、智慧機器人及顯示器3大類相關產品，透過情境式互動體驗，展現台灣在創新智能系統開發上的傑出能力。

工研院指出，數位健康展出的有，「PECOLA樂齡陪伴機器人」就像家具型的陪伴管家；「複合式智能穿戴系統」是穿著走的疼痛舒緩好幫手；「智慧睡眠科技」免穿戴裝置就可減緩呼吸中止症狀；「GenkiCam嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」是新手父母的育兒神器。

智慧機器人有「雲端遊戲模式」使手遊免下載還高速更安全；「行動式手臂機器人系統」可輔助人類生活及輕工業的服務應用；「驅控模組機械手臂」小小大力士可舉本體一半重量；「機器人觸覺感測」可讓人機協作更安全。顯示器的「Micro LED 顯示屏」，則開啟視覺饗宴極大化。

工研院預計開展當天與美國宏遠、宏碁旗下子公司愛普瑞舉辦簽約儀式，串聯數位電子供應鏈，搶攻全球數位運動科技商機。

(中時 )