印尼電視台報導，首都雅加達一棟5層樓高建築今晨驚傳部分塌陷，至少8人受傷，多人受困其中，現場影像可見建築一半已塌陷，地上滿是石塊和碎礫。

法新社報導，目前尚不清楚這起事故是否造成人員喪生，也不清楚是否與上週在大雅加達地區發生的洪患有關。這起致命洪患已造成60多人罹難。

電視畫面顯示，這棟位於雅加達西部的建築一半已經塌陷，地面道路上布滿水泥和碎塊。

搜救人員用擔架將傷患從這棟危樓裡一一抬出。

國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）官員對當地電視台說：「我們還在疏散受困這棟建築裡的受害者。」這名官員還說：「我們還不清楚事故發生原因。」有關當局未立刻對記者提問做出評論。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，有網友在社群媒體上傳現場滿目瘡痍的影像。

這棟建築據報是住商混合空間，一樓有便利商店，樓上是小型分租套房。

施工標準鬆散，已經引起各界對印尼建築物安全性的顧慮。

2018年，一群青少年在雅加達以東井里汶（Cirebon）一棟建築物裡排練歌舞劇時，房子突然倒塌，造成7人死亡。

同年，位於雅加達的證券交易所大樓室內夾層突然坍塌到一樓，造成至少75人受傷。

(中央社)