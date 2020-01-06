張茂楠在節目中說，「雲林掛那個布條，其實是有人去操作，有人去做，但是不代表是民進黨雲林縣黨部。」（翻攝中天電視）

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文6日坦承紅布條就是縣黨部掛的，他表示「上面寫得很清楚署名就是民主進步黨雲林縣黨部，那麼大的字他們是文盲嗎？」（周麗蘭翻攝）

雲林縣沿海鄉鎮出現上萬條「一國兩制」紅布條，民進黨籍台北市議員張茂楠4日上中天電視「大政治大爆卦」表示，「雲林掛那個布條其實是有人去操作，有人去做但是不代表是民進黨雲林縣黨部所作，雲林縣黨部也要自清。」不過，民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文6日受訪已承認布條是該黨部所做。

雲林縣府前新聞處長周柏吟拿支持者拾獲的「一國兩制→韓國瑜、張嘉郡」紅布條，4日上政論節目「大政治大爆卦」，指控民進黨雲林縣黨部帶頭抹黑，因為韓國瑜從來不支持一國兩制，也多次公開發表過；但台北市議員張茂楠當場否認該布條是民進黨所為。

張茂楠在節目中說，「雲林掛那個布條，其實是有人去操作，有人去做，但是不代表是民進黨雲林縣黨部，雲林縣黨部也要自清，他要自清人不是我殺的，帳不能夠算在我頭上，我們一起去緝兇，我們一起去把掛布條的人找出來，選舉是要公平的，選舉不應該……」

周柏吟邀張茂楠一起剪布條，張茂楠說「如果法律允許…..張嘉郡可以去剪掉嘛， 因為民主進步黨雲林縣黨部已經澄清說不是他們掛的，要不要提告是一回事，但是起碼張嘉郡、韓國瑜可以去提出主張，法律有明文規定，該怎麼做就怎麼做，我們是民主國家，明文規定、依法辦事，這樣就對了。」

但民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文6日接受媒體採訪表示，「國民黨一直質疑那個布條不是我們做的，這個布條真的就是我們做的，上面寫得很清楚署名就是民主進步黨雲林縣黨部，那麼大的字他們是文盲嗎？」、「在雲林縣二十幾年，我綁過多少布條，這還用質疑嗎？」

雲林縣議員李明哲6日委託律師團提告假消息散播者，律師張捷安表示，民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、副執行長林鴻文涉犯違反總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」、「加重誹謗」等罪責，已進行提告。

張捷安表示，言論自由並非全然不受限制，惡意散布不實言論就不是屬於言論自由保障範圍，若是明顯不實言論，卻故意迴避真相，形同是假言論自由之名，行惡意攻擊之實，當然不是言論自由保障範疇。

她呼籲，支持者協助把「一國兩制」紅布條的犯罪證據完整卸下來，送往轄區派出所或雲林地檢署進行後續查察偵辦。

(中時 )