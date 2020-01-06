在竹南鎮成立未滿一年的World Gym，曾遭多名會員在網路PO文投訴相關消費爭議、不當言詞、肢體碰觸等問題，6日民眾黨立委候選人朱哲成與不分區立委排名第一名的賴香伶，帶領World Gym竹南店消費者自救會的部分代表，前往苗栗縣政府尋求公權力介入，爭取消費者權益。苗栗縣政府消保科長黃俊碩受理陳情案，並表示，會立即處理調查。

朱哲成表示，World Gym竹南店才成立約半年，在網路社群「靠北world gym」已經有相當多的投訴，但會員與店內溝通無效，因此向他集體陳情，並協助組成自救會。

自救會黃先生指出，目前還有40到50堂教練課程已預繳費用，卻無預警遭健身房解除會籍，且沒有任何正式文件通知，前往運動時才發現，感到相當錯愕，剩下還有6、7萬元尚未退費。自救會員阿金則表示，認識的一名女高中前往參觀健身房，卻有教練以言語及肢體接觸女高中生，讓她不舒服，事後還求助身心科治療。

自救會阿包說明，入會時業務介紹所有設施都能使用，但其中一項健身器材藥球卻因隔壁鄰居反應吵雜，店家便張貼公告，使用須請專業教練，等於變向跟會員另外收費，相當不合理，店家應自行調整噪音問題而非違反承諾修改規定。

賴香伶表示，企業接受消費者申訴，應於15日內主動對話解決，但健身房被消費者要求退費1個月還未處理，且如自救會員所述，被無預警解除會籍，店家擅自更改器材使用資格，都可能違反定型化契約法令規定，且牽涉教練是否適任等問題，盼苗栗縣政府消保官能詳加調查。

6日縣府受理陳情，將立即調查處理。World Gym竹南店將請總公司公關統一對外回應。

(中時 )