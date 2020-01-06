導電漿料廠—勤凱科技(4760)搶攻5G基地台傳佳音，5G基地台介質濾波器導電漿已通過華為及中興供應鏈認證，目前已開始小量出貨，預估今年下半年出貨將放量，受惠於被動元件產業需求增溫，勤凱樂觀看待今年營運，勤凱董事長曾聰乙表示，現在訂單能見度已到今年上半年，預估今年上半年業績有機會逐季創下單季歷史新高。

2020年大陸等地區5G正式商轉，全球加速5G基地台建置，5G網路因高速、高頻特性，帶動許多關鍵材料升級、轉換，其中介質濾波器由過去金屬材質轉為陶瓷材質，由於陶瓷不具備導電性，因此產生新的導電銀漿需求，看好此市場需求，勤凱去年投入開發應用於5G基地台介質濾波器導電銀漿，去年底陸續完成5G基地台介質濾波器導電漿送樣，目前已通過認證並小量出貨，成為推升勤凱科技未來營運重要動能。

曾聰乙表示，介質濾波器轉為陶瓷材質，特性與同為陶瓷製成的被動元件類似，惟在高速、高頻的要求下，其配方、原料難度更高，市場競爭者目前只有美國大廠杜邦，公司挾生產彈性與成本優勢積極搶進，目前5G佈建最積極為大陸市場，且大陸積極去美化扶植自家供應商，公司已完成包括：華為、中興旗下供應商送料認證完成，並開始小量出貨，隨著5G基地台佈建，整體基地台數量可能是傳統4G基地台數倍以上，帶動介質濾波器導電漿商機大爆發，預計下半年出貨可望放量，由於此項產品單價及毛利率不錯，對公司營運將是大進補。

在被動元件部分，曾聰乙表示，在車用電子、5G等新需求帶動下，上一波景氣調整比預期要快，原先因為缺貨over-booking爆滿的庫存已於去年第4季去化完成，加上公司電阻市佔率提升，電阻銀膏一個月出貨已達500公斤到600公斤，預估今年電阻銀膏出貨可望較去年倍數成長，目前客戶訂單強勁，訂單能見度已到今年上半年，預估今年上半年業績有機會逐季創下單季歷史新高。

受惠於客戶訂單強勁，勤凱科技去年12月合併營收7325萬元，月增11.14%，年增91.65%，再創單月歷史單月新高，累計2019年營收為5.89億元，年減17.39%。

除被動元件，在太陽能背銀導電漿料部分，勤凱站穩台灣市場之後，積極開發東南亞市場，去年出貨正式突破1噸，今年在東南亞客戶挹注下，公司看好今年出貨量將較去年數倍成長，公司目標是太陽能今年佔營收比重達10%。

目前勤凱設備產能約月產20噸，實際產出約13噸到15噸，其中銅漿約佔2/3，銀漿約佔1/3，為因應客戶需求，勤凱科技台灣廠計畫增班生產，為因應大陸5G客戶需求，勤凱科技亦計畫在無錫廠設廠，最快今年下半年可望定案。

(時報資訊)