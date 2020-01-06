日盛投信今（6）日表示，具陸股代表性的滬深300指數2019年漲幅達到36.9％，是過去10年中的第二大漲幅，邁入2020年首月，A股市場仍將繼續處於戰略進攻期。降准後市場整體流動性處於寬鬆區間，穩增長政策措施推出，首批專項債發放800餘億元人民幣，使得投資者經濟基本面預期在資訊空窗期可持續發酵。資金流動性的充裕，和市場情緒的積極推動，加上行情基本面預期的催化，A股市場可望延續強勢表現，消費、TMT、低估值金融地產，三大勢頭表現將為盤面焦點。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，2020年開年後A股市場延續強勢表現，深證成指和創業板指已經突破了2019年4月的高點，雖然短期可能受到國際地緣風險加大、1月正值解禁高峰期、個別去年強勢龍頭公司股價回檔等因素影響，指數短期波動略有加大的可能性，反而為投資者提供買點好時機。政策繼續穩增長，包括中國在內的全球經濟景氣週期可能逐步企穩，外資在11月MSCI調整後，仍呈現較好淨流入節奏，兩融餘額也同步回升，中美經貿磋商目前平穩推進等利多點，無礙市場中期走強。

黃上修指出，盤面焦點可留意消費、TMT、低估值金融地產等三大勢頭表現。消費板塊關注在相對落後、估值低、預期低、倉位低但未來有可能積極變化的行業。而在高物價期間往往相對跑贏的食品飲料、醫藥以及部分服務行業仍為留意重點。科技則關注受益於5G建設、供應鏈國產替代的中國科技行業。

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