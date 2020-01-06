新竹縣政府為疏解竹北市通往竹科的經國大橋交通壅塞問題，運用智慧交通管理外，更在南、北向規畫2處匝道，分流通往新竹市及高鐵方向車流，縣長楊文科日前向內部長徐國勇提出「經國大橋交通改善計畫」，獲同意補助650萬元做可行性評估。

經國大橋是銜接竹北市、新竹市區及竹科的主要路廊，周邊交通網絡可通往縣府、高鐵站、新竹市區及竹科等重要聚點，因交通量龐大，機、汽車交織，加上受到台68線匝道車流影響，交通壅塞情形嚴重。

工務處表示，規畫中的「經國大橋交通改善計畫」，北向匝道是由經國橋北向闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後銜接至興隆路，可將往高鐵方向的車流，避免下至平面車道再右轉，應可有效紓解部分車流。

南向匝道匝道從自強南路往南方向，利用道路西側空間及經國橋西側，佈設汽車專用的南向匝道銜接至台68線，可使經國橋上汽車往右、機車直行的衝突降低，緩解南向往新竹市的車流。

縣府表示，經國橋新建兩匝道未來完工後，可提升主要幹道運輸效能及服務品質，健全新竹縣市間區域網路，同時銜接高科技發展核心區，有益產業提升。

(中時 )