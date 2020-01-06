捍衛台灣食品安全，中興大學農產品驗證中心6日進駐校內「食品與農業安全檢測大樓」，持續為產銷履歷的推動及農產品驗證、配合政府政策推動等工作而努力，校方強調，此中心成立已13年，驗證件數超過1900家，堪稱是具相當公信力的機構，未來盼服務更多人。

中興大學校長薛富盛、行政院農委會主委陳吉仲等人一同為驗證中心揭牌。陳吉仲表示，興大在台灣食安維護上扮演重要角色，目前全台產銷履歷作物面積約2萬公頃、有機與友善耕作者達1萬4000公頃，未來盼鼓勵更多農民投入此行列，而興大在其中占有重要地位。

薛富盛指出，近年來食品安全受到重視，而創校百年的興大具有全國農業生物科技研究頂尖的優秀人才與技術資源，除農產驗證中心，包括土壤調查試驗中心、食品安全研究所等單位也將進駐此大樓。

興大強調，驗證中心除辦理產銷履歷、有機農產品驗證工作，也配合推動有機農業商品化資材審查、輸澳花卉驗證、國際有機同等性評鑑、東京奧運食材供應等作業。

(中時 )