總統蔡英文昨在台南舉行造勢晚會，主辦單位估計至少湧入15萬人。對此，世新大學客座教授高思博昨路過蔡的造勢場合，看到現場滿滿的遊覽車，直呼「這是選舉對國內經濟最大的貢獻了」。對於台上的候選人呼籲「出外工作的年輕人返鄉投票」，高也提出三大疑問。

民進黨昨在台南舉辦造勢大會，然而，由於活動會場周遭因有不少遊覽車進出，主辦單位雖稱湧入15萬名支持者力挺，仍遭質疑又是動員。蔡英文昨在台上喊話，她說保護國家的主權、民主制度，是過去4年來，她每一天都在做的事，「未來4年我們也要繼續拚，帶領這個國家走在正確道路向前行」。

高思博則在臉書指出，他昨天路過蔡總統的造勢場合，台上的候選人不斷大聲呼叫，要叫出外工作的年輕人返鄉投票。他質疑，誰讓台南的年輕人為了薪水，需要離鄉背井出外工作，為什麼不能留在自己家鄉？每當到了選舉，執政者高喊快通知兒子女兒回家投票，為何不問問，誰讓年輕人無法待在家？台南已經是人口負成長的城市，長期執政的民進黨難道都不用檢討嗎？

對於會場滿滿的遊覽車，他也諷刺表示，這是選舉對國內經濟最大的貢獻了。

(中時電子報)