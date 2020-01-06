民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬（右二）揭發對手張嘉郡家族違法農地上開餐廳營利，雲林縣議員黃鈴（右）、虎尾鎮民代表林武正、議員邱世文與蔡岳儒（左一至左三）質疑張的姑姑是縣長張麗善，不罰也不拆自家違建，知法犯法。 (許素惠攝)

民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬（右三）上午提出相關證據，再爆對手張嘉郡家族違法農地上開餐廳營利。 (許素惠攝)

被蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳主建築。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳廚房部分。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳內部。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳內水池造景。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳步道。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳兒童遊戲區。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳小包廂。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳大包廂。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蘇治芬揭露張嘉郡大姑姑張麗娟農地違法開設的餐廳停車場。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

民進黨雲林第一選區立委候選人蘇治芬接獲檢舉，指對手張嘉郡與家族農地違建「米多力休閒農莊」營業，張並投資數百萬元，縣長張麗善若不拆自家違建，別想拆縣內任何違建。雲縣府表示若違規會依法行政。張嘉郡回嗆若違法，對手當縣長時為何不拆，根本是扒糞抹黑。

雲林縣政府表示，本案如有必要，將先請公所依程序查勘，並將查勘資料送縣府，如本案確有違規事實，縣府一定會依法行政。

張嘉郡回應，她擔任立委期間並無投資米多力，對於之前申報填寫的錯誤，已函文監察院更正，對手卻拿錯誤未更新的資料抹黑，令人相當遺憾，米多力已經營業超過10年，也經歷過蘇治芬擔任縣長時期，若是違法，為何蘇未處理？蘇是瀆職還是包庇？還是又借機炒作選舉？

張陣營重申尊重法令、依法辦理的立場未變，若有錯就改、違規就罰，不會因為對象是誰而有改變，請對手不要遇到選舉就扒糞抹黑。

虎尾鎮民代表林武正指出，張麗善近來力推所有國中小重掛「禮義廉恥」匾額，身為縣長卻知法違法，從農舍違建、占用國有地到農地違法開餐廳，件件違法事實明確，如何為縣民及學童表率？

議員蔡岳儒指出，該餐廳負責人是張麗善的姊姊張麗娟，張嘉郡去年還投資50萬元，農地未經任何申請變更與登記，違建物超過3棟，還有停車場等，占用面積約5000平方公尺，營利超過10年，但3筆土地縣政府均未有登錄農舍或休閒農場資料的記錄，嚴重違反《區域計畫法》。

議員邱世文表示，2013至2016年張嘉郡當立委時期每年都有投資，這次立委選舉也看到有投資50萬的財產申報，要參選立委的人住豪華違規農舍、竊占國有地、投資違法在農地上開發的餐廳，但張家人面對問題的態度都是不斷的用「一切合法」的謊言、硬凹、胡扯，最需上品德教育課的是張家人。

議員黃淑鈴說，她接獲東勢鄉2間廟陳情，指在張上任縣長未久就接到縣府要罰的通知，說該廟違法以農地做廟埕，該2廟存在數十年，且是公廟，農忙時廟哉就是曬埕曬穀、曬花生等，張麗善不罰、不拆自家違建，有什麼立場罰老百姓。

蘇治芬痛斥，張家有人位居縣長、還要選立委，不僅沒有作為全縣表率，還帶頭違法、撒謊，如果張麗善不拆自家的違建，那也沒資

格拆雲林縣任何一件違建。

(中時 )