受制中東地緣政治緊張，美國與伊朗、伊拉克都交惡，且互嗆軍事報復，使亞洲地區主要股市周一(元/6)除大陸深圳、上海兩股市逆勢演出外，餘都臉色鐵青，台股在雙王台積電、股王大立光帶頭拉回，且金融與傳產等重量級集團股同樣軟腳下，使加權指數開低殺低，終場重挫157.07點，失守萬二大關，報11953.36點，跌幅1.3%，成交1430.8億元。

亞股包括日本、南韓、香港、新加坡、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼與印度等市場，今全都一片慘綠，主要原因除中東戰雲緊張外，外資為避險大肆調節持股，獲利了結，才是亞股倒一片遠因。

業內人士指出，目前看起來，公營與國家隊法人，短線僅消極逢低酌接，並無積極作價企圖心，主要原因或也是總統大選迫近，與台股自去年以來頻創波段新高，屢次改寫近30年新高，使極短線獲利回吐賣壓相對沈重。

權值股方面，除台塑化與台塑力守榮面，仁寶及長榮住平盤外，餘台積電、鴻海、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、日月光投控、股王大立光、南亞科、中華電、中鋼、長榮航、華航、聯電、廣達、友達、台化、南亞、台泥、亞泥、遠東新、統一、台玻、和碩、聯發科、台達電及第一金等，全都收黑。

盤面僅零星具題材股票，包括原相、大毅、光頡、世芯-KY、美琪瑪、可成、亞德客-KY、碩禾、旭隼、和大、健策及浩鼎等，表現不錯。

(工商 )