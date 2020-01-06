法國檢察官今天表示，警方在東北部麥次市開槍擊傷一名揮刀男子；無獨有偶，德國警方今天也在西部蓋爾森基興市開槍擊斃一名企圖攻擊警方的土耳其裔男子。

麥次市（Metz）公共檢察官墨庫瑞（Christian Mercuri）告訴法新社，今天這起事件的男子遭警方槍擊前，曾高喊「真主至大」（Allah akbar）。警方已知這名男子有「激進化和人格異常」的問題。

一名警界消息人士表示，這名出生於1989年的嫌疑人在警方趕抵現場時威脅員警，警方於是開槍予以壓制。

這名消息人士表示，男子受了傷，但沒有生命危險，還說除此之外無人受傷。路透社則引述檢方報導，稱嫌疑人大腿中槍。

墨庫瑞表示，這名持刀男子隨後送醫治療並拘留於院內，接受謀殺警察未遂的調查。

檢方還說，這名嫌疑人名列一份與好戰組織有關的官方監控名單上。

兩天前，一名疑似伊斯蘭主義激進分子在巴黎近郊揮刀，造成1死2傷。

22歲男子納坦（Nathan C.）3日午餐時段在巴黎南郊猶太城（Villejuif）一座公園揮刀砍人，造成1死2傷，隨後遭警方擊斃。

法國反恐調查人員表示有證據顯示凶嫌納坦思想已激進化，且縝密計劃一起意在散播恐怖的行動。

巴黎近年來受到伊斯蘭主義好戰分子多次重大攻擊。恐怖分子2015年11月在巴黎市區巴塔克蘭劇場（Bataclan）和市郊聯合發動炸彈和槍擊攻擊，導致130人死亡，是法國二次大戰以來死傷最慘重的攻擊案。

另一方面，德國警方今天也在蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）擊斃一名試圖攻擊員警的揮刀男子。

警方發言人表示，這名住在蓋爾森基興市的土耳其裔男子用一個物體攻擊警方巡邏車，「以一個凸出物」試圖攻擊站在警車旁的員警。

發言人還說，警方指出這名攻擊者當時身後握有一把刀子。

這名男子不顧警方警告，拒絕停止攻擊行為，一名23歲警察遂開槍將其擊斃。

記者詢及男子在攻擊期間曾高喊「真主至大」的傳聞時，警方發言人僅回答，這些都只是「謠言」。

德國在發生一連串伊斯蘭主義攻擊後，迄今一直維持高度警戒；其中傷亡最慘重的是2016年發生在柏林耶誕市集的貨車衝撞事件，當時造成12人死亡。

(中央社)