韓國瑜稱台灣中邪 陳其邁：別傷口撒鹽 14:172020/01/06 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院副院長陳其邁（左）與民進黨立委候選人吳怡農（右）。（吳怡農競總提供／張穎齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜5日在黑鷹失事後的「台灣中邪」說引發熱議，行政院副院長陳其邁6日上午受訪表示，黑鷹失事造成國人很難過，是國家不幸，勸勸韓市長不應在傷口撒鹽做選舉效果。 陳其邁陪同民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農車隊掃街，針對韓國瑜的「中邪說」，吳怡農表示，失事對家屬、軍隊及國家都是很大損失，不應做政治操作或創造更大的傷痛與對立。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #中邪 #陳其邁 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 17:142020/01/02 國際 鼻酸！楊月娥悲悼黑鷹上掉落星星 沈一鳴生前暖舉曝光 19:112020/01/02 娛樂 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 政治熱門新聞 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 蔡英文台南造勢 空拍影片曝光！網友：我放心了 - 政治 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 深綠家庭轉向 韓黑心涼：韓將大勝！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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