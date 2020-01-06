國民黨總統候選人韓國瑜5日在黑鷹失事後的「台灣中邪」說引發熱議，行政院副院長陳其邁6日上午受訪表示，黑鷹失事造成國人很難過，是國家不幸，勸勸韓市長不應在傷口撒鹽做選舉效果。

陳其邁陪同民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農車隊掃街，針對韓國瑜的「中邪說」，吳怡農表示，失事對家屬、軍隊及國家都是很大損失，不應做政治操作或創造更大的傷痛與對立。

(中時 )