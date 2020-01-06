雙美(4728)新團隊進駐已滿兩個月，董事長林齊國說，2019年前11月營收達5.18億元、年增100.17％，約8成以上是來自於大陸地區的營收貢獻，未來將透過建立專業醫學美容平台整合行銷品牌，聚焦膠原蛋白植入劑產品應用範圍與市場拓展，持續擴大全球醫美市場的占有率表現。

上任這段日子以來，林齊國親自坐鎮雙美總部、走訪台灣生產基地與大陸子公司及各地區合作醫生與機構等，他認為雙美公司最大的價值且最難能可貴之處在於-團隊，將繼續發揮「專業及品牌」的核心價值，提升於兩岸醫美市場的占有率表現，將積極樹立雙美Sunmax為可注射醫療膠原蛋白專業醫美形象，深化企業文化七大價值主張，推進台灣雙美膠原蛋白品牌Sunmax站上國際市場。

林齊國看好未來大陸隨著人口老齡化及人均可支配收入提高，帶動微整形及醫美的市場高速成長發展，公司內部亦延攬年輕新血及更多合作夥伴加入雙美的大家族，強化公司在市場營銷、產品研發、專業醫美技術、國際市場拓展等重要業務布局。

雙美總經理林賴美枝則是強調「為他人創造不可能的價值」，不僅要用心了解消費者的需求，了解企業產品應用範圍、適應症、定位等，更提倡醫師培養「醫、教、研」三個領域專業綜合型的策略，目前包括將企業文化納入員工標準考核、設立獎懲制度、業務拓展、強化公司治理等，也希望盡速展現成果，並推進整體財務業務、內外資源等全方位表現更上一層樓。

(時報資訊)