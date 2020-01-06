林志玲3日帶著老公AKIRA朝聖蔡依林小巨蛋的最終巡演，她也在後台和林志穎一家人合照，而林志穎的模特兒老婆陳若儀，出道就有「小林志玲」之稱，這次兩人難得同框，讓網友都傻傻分不清楚，驚呼「真的長超像」，也讚嘆雖然相差9歲，但志玲姐姐仍保養得宜，狀態依舊超好。
蔡依林5日結束台北小巨蛋巡演，不少明星都到場朝聖，包括羅志祥、蔡健雅、舒淇、許茹芸、劉若英等，連新婚的林志玲，也帶著老公AKIRA在包廂力挺，而她也到後台與Jolin相見歡，還與林志穎一家人合照留影，有趣的是，林志玲和「小林志玲」同框，讓網友都分不清楚。
原來是林志穎老婆陳若儀，和志玲姐姐站一起時，根本就像雙胞胎，幾乎難以分辨，網友驚呼「一眼望過去，怎麼兩個志玲」、「真的超像，我一定會認錯」、「你們確定不是親姐妹嗎？」不過志玲姐姐其實大陳若儀9歲，但不管是吹彈可破肌膚或纖瘦身材，一點也看不出差距，讓網友忍不住大讚林志玲根本不像45歲。
(中時電子報)
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